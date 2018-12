Red Dead Online – Spielfortschritt wird nicht mehr gelöscht

Kurz nach Start der Beta kündigte Rockstar Games bereits an, dass man sich die Möglichkeit offen lasse sämtliche Spielstände mit Ende der Testphase zu löschen. Nun konkretisierte die Spieleschmiede seine Aussage.

Statuswerte werden nicht mehr zurückgesetzt

Anders als viele Fans vielleicht zunächst befürchtet hatten, werden die Spielstände von Red Dead Online nicht noch einmal zurückgesetzt. Der bisher erspielte Fortschritt darf also auch nach Ende der Betaphase behalten und mit in den finalen Multiplayer-Part übertragen werden.

Dies gab das Studio nun via Twitter bekannt und betonte gleichsam, dass man auch weiterhin dem Feedback der Community lauschen würde. So arbeite man derzeit an einem neuen Update, das bis Ende der Woche auf die Server aufgespielt werden soll und wolle auch in Zukunft weitere Fixes sowie Verbesserungen bereitstellen.

Red Dead Online Beta

December 4th, 2018 Update: pic.twitter.com/eemSezvvTp — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2018

Quelle: Rockstar Games via Twitter