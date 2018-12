PlayStation Now – 50 weitere Titel hinzugefügt

PlayStation Now-Kunden dürfen sich in dieser Jahreszeit besonders freuen. Sony kündigte unlängst nämlich an, dass das bestehende Portfolio noch einmal aufgestockt wird. Insgesamt 50 weitere Spieleperlen sollen PlayStation Now kunden ab diesem Monat zur Verfügung stehen.

Diese 50 Spiele könnt ihr jetzt über PlayStation Now spielen:

Neon Chrome

Strike Suit Zero: Director’s Cut

Amazing Discoveries In Outer Space

Pumped Bmx +

Castle Invasion: Throne Out

Obliteracers

Nom Nom Galaxy

Super Toy Cars

Mastercube

Mordheim – City Of The Damned

In Space We Brawl

Gem Smashers

Vegas Party

Air Conflicts Vietnam Ultimate Edition

Skyscrappers

Square Heroes

Pixel Heroes: Byte & Magic

Slime-san: Superslime Edition

Limbo

Momonga Pinball Adventures

Neurovoider

Kingdom: New Lands

Dandara

Minutes

The Spectrum Retreat

Assault Suit Leynos

The Treausres Of Montezuma 4

Battalion Commander

The Keeper Of 4 Elements

Reus

Act It Out! A Game Of Charades

Mount & Blade: Warband

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter

No Time To Explain

Plague Road

The Metronomicon: Slay The Dance Floor

Super Star Wars

Tron Run/r

A Boy And His Blob

Natural Doctrine

Hotel Transylvania 3 Monsters Overboard

Adventure Time: Pirates Of The Enchiridion

Ben 10

Bubsy: The Woolies Strike Back

Raiden V: Director’s Cut

Bokosuka Wars Ii

Garou: Mark Of The Wolves

For Honor

Electronic Super Joy

Stardust Galaxy Warriors: Stellar Climax

Quelle: PlayStation