Overwatch – Winterwunderland kehrt zurück

Viele Fans haben schon auf die Bestätigung gewartet. Nun ist es endlich soweit.

Das beliebte Winterwunderland öffnet wieder seine Pforten

Das beliebte Weihnachts-Event bringt wieder einige Überraschungen mit sich. Neben dekorierten Maps und diversen Spielmodi wird es auch wieder haufenweise neuen Loot geben. Das hat Blizzard via Twitter nun bekannt gegeben. Das Event beginnt am 11. Dezember und endet am 2. Januar 2019.

Schneit bereit für die Festtage! ☃️ Das Overwatch Winterwunderland kehrt am 11. Dezember zurück. pic.twitter.com/lBY0yEzqh3 — Overwatch (@OverwatchDE) December 4, 2018

Quelle: Overwatch (via Twitter)