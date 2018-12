GTA Online – Alle Belohnungen + Angebote der Kalenderwoche 49.2018

Auch in dieser Woche gibt es wieder reichlich Belohnungen und Angebote in GTA Online. Der rasende Kampf ums Überleben in Motor Wars ist diese Woche zweimal so lukrativ mit doppelten GTA$ & RP-Auszahlungen bis zum 10. Dezember 2018. Profitiert ebenfalls von Rabatten auf alle Luxus-Apartments und Stelzenhäuser sowie auf heißbegehrte Fahrzeuge von den Top-Autohändlern in San Andreas, wie dem Coil Rocket Voltic oder Vapid FMJ. Preisnachlässe werden ebenfalls auf ausgewählte Luftfahrzeuge oder den Vapid Festival Bus aus GTA Online: After Hours gewährt.

Rabatte auf ausgewählte Immobilien, Fahrzeuge & Luftfahrzeuge in GTA Online

Jeder König und jede Königin braucht ein Schloss, also profitiert diese Woche von 35 % Rabatt auf alle Luxus-Apartments und Stelzenhäuser sowie einer ganzen Ladung von Rabatten auf heißbegehrte Fahrzeuge von den Top-Autohändlern in San Andreas. Fahrt durch die Straßen von Los Santos und fangt ein paar Blicke mit bis zu 35 % Rabatt auf ausgewählte Hochleistungsfahrzeuge, vom Coil Rocket Voltic bis zum Cheval Taipan.

Coil Rocket Voltic – 35 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Vapid FMJ – 30 % Rabatt

Progen GP1 – 30 % Rabatt

Pegassi Osiris – 30 % Rabatt

Pegassi Reaper – 30 % Rabatt

Cheval Taipan – 30 % Rabatt

Und spart für kurze Zeit 30 % beim Kauf dieser zusätzlichen Landfahrzeuge.

Annis Elegy Retro Custom – 30 % Rabatt

Vapid Dominator GTX – 30 % Rabatt

Vapid Festival Bus – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Enus Stafford – 25 % Rabatt

Dann fliegt mit Economy-Budget in der ersten Klasse mit bis zu 35 % Rabatt auf folgende Luftfahrzeuge.

Buckingham Luxor – 35 % Rabatt

Savage – 35 % Rabatt

Blimp – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Quelle: Rockstar Games Germany via Pressemeldung