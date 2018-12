Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Yo-Kai Watch 3 (Nintendo 3DS) inklusive Merch

Die geheimnisvollen – und besonders schelmischen – Yo-kai sind überall! In YO-KAI WATCH 3 für die Systeme der Nintendo 3DS-Familie hilfst du Nathan und Erika Deneke dabei, sich mit den Yo-kai anzufreunden, sie zu bekämpfen und Probleme zu lösen. In zwei parallel verlaufenden Handlungen gehst du geheimnisvollen Sichtungen auf den Grund und triffst dabei über 600 Yo-kai. Im Kampf triffst du im neuen 3×3-Feldsystem strategische Entscheidungen. Die Merikka-Yo-kai sind in YO-KAI WATCH 3 angekommen und haben jede Menge Streiche dabei! Aber sie sind nicht die einzigen Wesen, die Nathan auf Trab halten: In den USA erheben sich in der Zombienacht Zombies aus ihren Gräbern! Wenn dir das zu unheimlich wird, kannst du gemeinsam mit dem Team Yo-kai Blasters T auch auf Schatzsuche in zufallsgenerierten Dungeons gehen und dabei erfahren, was es mit den geheimnisvollen Ruinen auf sich hat, die überall auf dem Kontinent zu finden sind.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo 2x Yo-Kai Watch 3 für den Nintendo 3DS inklusive Merch.

Gewinner 01 und 02: je 1x Yo-Kai Watch 3 für den Nintendo 3DS inklusive Merch

Was muss ich tun?

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Da der neue Teil zur Hälfte in einem sehr amerikanischen Ambiente, wo die Kultur sehr übertrieben und in den Fokus gerückt wird (z.B. durch Burger Yo-Kai), spielt, möchten wir von Dir folgendes wissen: Was war Dein seltsamstes Erlebnis im Ausland? Steckte nicht vielleicht sogar ein Yo-Kai dahinter?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.