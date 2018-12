Fortnite – Kreativmodus wurde angekündigt

Man kann ja sagen was man will, aber eins steht fest. Epic Games ruhen sich wirklich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Der Support, den die Spieleschmiede an den Tag legt, ist schon erstaunlich.

Neuer Kreativmodus bald verfügbar

Epic Games hat jetzt angekündigt, dass der Kreativmodus ins Spiel kommt. Dabei handelt es sich um einen Baukasten, indem ihr eure eigenen Minispiele, Experimente oder was euch sonst noch so im Kopf rumschwirrt. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Besitzer eines Battle-Passes dürfen bereits ab Morgen auf ihre eigene Insel. Für alle anderen wird der Modus ab dem 13. Dezember 2018 verfügbar sein. Und das natürlich kostenlos. Ein Video, welches den neuen Modus anteasert, findet ihr unter diesen Zeilen. Viel Spaß beim Basteln!

Quelle: Pressemeldung