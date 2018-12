Destiny 2 – Platin Trophäe wieder verfügbar

Mit dem aktuellen Patch 2.1.1.1 für Destiny 2 zum Release des Black Armory DLC, wurde ein Problem mit der Trials Trophäe behoben.

Destiny 2 Platin kann wieder freigeschaltet werden

Gerade Spieler die nicht viel mit PvP anfangen konnten oder Solo unterwegs waren, haben zum Start des Destiny Sequels wahrscheinlich die Trial of the Nine Trophäe verpasst. Lest Ye Be Judged wurde nach einem erfolgreichen Trials Match freigeschaltet, nachdem man den Emissär im Trials Hub aufgesucht hatte. Nach vielen Beschwerden der Community über die Qualität des Modes wurde dieser vorübergehend deaktiviert und war seit zwei Seasons schon nicht mehr aktiv. Dadurch war vielen Spielern die Platin verwehrt, was sich mit dem aktuellen Patch ändert. Die Trophäe kann jetzt erhalten werden, indem man Freitag oder Samstag den Händler Xur aufsucht. Wer also noch diese letzte Challenge offen hat, sollte am Freitag vielleicht mal reinschauen.

Quelle: Bungie.net