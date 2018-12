Battlefield V – Geplantes Dezember-Update verschoben

Battlefield V hat einen erfolgreichen Start hingelegt. Laut der Roadmap sollte heute eigentlich das große Dezember-Update kommen, welches unter anderem die vierte Singleplayer-Kampagne Kapitel 1 – Overtüre mit bringen sollte. Doch leider musste der Release erstmal verschoben werden.

Wie Dice via Twitter mitteilte, ist kurz vor Release noch ein schwerer Gamebreaker-Bug aufgetaucht. Diesen wollten die Entwickler unter keinen Umständen mit ins Spiel einbauen. Wann das Update letzten Endes erscheint, ist noch nicht gewiss. Doch laut dem Studio handelt es sich voraussichtlich nur um ein paar Tage. Vielleicht wissen wir morgen mehr. Wir dürfen gespannt sein.

The team has discovered an issue with the #Battlefield Chapter 1: Overture update. Rather than create issues in the game, we’re holding the update for the time being. We don’t anticipate a long delay and we’ll be back with more news tomorrow or as soon as we have it. pic.twitter.com/bc6xlWPc8e

