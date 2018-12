THQ Nordic – Carmageddon-IP von Stainless Games erworben

THQ Nordic ist weiter fleißig im Kaufrausch. Nachdem bereits Koch Media, die Kingdom of Amalur-IP sowie Bugbear und Coffee Stain erfolgreich übernommen wurden, geht es nun an die Marke Carmageddon. Soeben wurde bekanntgegeben, dass der Erwerb der Marke „Carmageddon“ von Stainless Games mit Sitz in Newport, Isle of Wight, Vereinigtes Königreich, erfolgreich abgeschlossen wurde.

Carmageddon in Zukunft von THQ Nordic

Die Übernahme selbst wird von THQ Nordic AB und das Tagesgeschäft (Vertrieb, Evaluierung von Sequels und neuen Inhalten usw.) von der THQ Nordic GmbH mit Sitz in Wien, Österreich, bzw. von www.handy-games.com GmbH in Giebelstadt, Deutschland, abgewickelt. Carmageddon ist ein Kampfspiel mit Fahrzeugen, das 1997 für PC veröffentlicht wurde. Später wurde es auch auf andere Plattformen portiert und erhielt eine Reihe von Folgetiteln. Der letzte Teil war Max Damage und bekam in unserem Test damals eine 70% Wertung.

Quelle: THQ Nordic via Pressemeldung