Tekken 7 – Zwei altbekannte Kämpfer bestätigt

In Tekken 7 startete bereits am 6. September diesen Jahres mit Anna Williams und Lei Wulong die ersten beiden Kämpfer in die Schlacht. Nun kündigte man die nächsten beiden altbekannten Charaktere an.

Die nächsten Kämpfer in Tekken 7

Als nächstes werden demnach die bereits populären Figuren Armor King und Craig Marduk ihr Comeback im aktuellen Prügel-Ableger feiern dürfen. Beide sollen bereits ab dem 03. Dezember auf dem PC, der PlayStation 4 sowie der Xbox One zur Verfügung stehen. Erste Eindrücke der altbekannten Charaktere könnt ihr in den folgenden Vorstellungsvideos erhalten.

Wie wir bereits berichteten, wird Negan ebenfalls Einzug in Tekken 7 halten.Ein Releasetermin für den The Walking Dead-Charakter gibt es allerdings noch nicht.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe