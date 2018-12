Super Smash Bros. Ultimate – Spieler von Pokémon: Let’s Go erhalten einen Vorteil

In wenigen Tagen ist es soweit dann erscheint Super Smash Bros. Ultimate für die Nintendo Switch. Bereits vor einigen Wochen veröffentlichte Nintendo ebenfalls den Pokémon-Ableger Pokémon: Let’s Go für die Hybrid-Konsole. Wer sich nun beide Titel sichert, soll im Prügel-Hit von einem gewissen Vorteil profitieren.

Pokémon: Let’s Go bringt euch einen Vorteil in Super Smash Bros. Ultimate

Wer bereits einen Speicherstand in Pokémon: Let’s Go vorzuweisen hat, soll je nach Version den passende Spirit freischalten können. Normalerweise sind die Geister in Super Smash Bros. Ultimate nur durch diverse Herausforderungen zu ergattern.

Sowohl der Pikachu- als ach der Evoli-Geist gehören zu den Support-Spirits und verleihen euren Charakteren einen erhöhten Angriffswert.

Super Smash Bros. Ultimate erscheint am 07. Dezember für Nintendo Switch.

Super Smash Bros. Ultimate | Switch - Download Code (Pre-Load) Jetzt vorab herunterladen und am 7. Dezember um 00:00 Uhr spielen

Alle sind dabei! Alle Kämpfer in der Geschichte der Super Smash Bros.-Serie treffen hier aufeinander! Doch auch neue Herausforderer steigen in den Ring, darunter der Inkling aus der Splatoon-Reihe, Ridley aus der Metroid-Reihe, Simon Belmont aus Castlevania und Melinda aus der Animal Crossing-Reihe!

3... 2... 1... LOS! Im ultimativen Action-Spiel katapultierst du deine Gegner von der Stage!

Irrwitziger Spaß für alle! Die verschiedenen Spielmodi und Optionen garantieren, dass jeder mitspielen kann.

Mehr als 100 Stages sind dabei! Für jede Stage gibt es eine Schlachtfeld- und eine Ω-Version.

Quelle: VG247