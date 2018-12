Starbreeze – Overkill’s The Walking Dead Entwickler in Schwierigkeiten

Der schwedische Entwickler Starbreeze sieht sich aktuell mit Finanzproblemen konfrontiert. Overkill’s The Walking Dead ist daran nicht ganz unschuldig.

Starbreeze steckt in finanziellen Schwierigkeiten

Das schwedische Studio hinter dem kürzlich veröffentlichten Overkill’s The Walking Dead, hat sich in Administration begeben. Das Studio verfügt über keinerlei liquide Mittel mehr und muss daher aktuell an einem Langzeitfinanzplan arbeiten, um einen möglichen Bankrott abzuwenden. Im dritten Quartal haben die schlechten Verkaufszahlen des Walking Dead Titels zu einem Verlust von 11,3 Millionen Dollar geführt. CEO Bo Andersson und Kristofer Arwin haben in Folge dessen das Studio verlassen. Dass die Konsolenversionen jetzt auf Eis gelegt werden, scheint sehr wahrscheinlich.

Quelle: pcgamesinsider.biz