Fortnite – Season 7 angeteasert

Season 6 von Fortnite neigt sich langsam dem Ende zu. Unter den Neuerungen der nun ablaufenden Season waren zum Beispiel Haustiere, welche euch bei eurer Jagd nach dem ersten Platz des Battle Royale begleiten. Doch nun steht die siebte Season vor der Tür und Epic Games lies es sich nicht nehmen, dies auf Twitter ein klein wenig anzuteasern.

Season 7 von Fortnite wird frostig

Der Tweet von Epic zeigt ein Bild mit einer Silhouette, welche ein wenig an den Lichkönig aus dem Warcraft-Universum erinnert. Dazu die Nachricht “A bitter ice spreads… 3 days to Season 7.” Es wird also eisig kalt in Fortnite und Fans müssen nicht einmal mehr so lange warten. In drei Tagen, sprich an Nikolaus, dem 6. Dezember, wird der Patch aktiviert.

A bitter ice spreads… 3 days to Season 7. pic.twitter.com/yj70svBXti — Fortnite (@FortniteGame) December 3, 2018

Quelle: Twitter