Firewatch – Adventure kommt am 17. Dezember auf die Switch

Dass Firewatch auf der Switch erscheinen wird kündigte Entwickler Campo Santo bereits im April diesen Jahres an. Nun wurde per Twitter ein offizielles Datum bekannt gegeben. Demnach könnt ihr euch ab dem 7. Dezember auch auf der Switch in das Adventure begeben.

Die Switch-Version von Firewatch wird in allen Regionen erhältlich sein. Das ursprünglich 2016 erschienene Spiel konnte einige Preise absahnen, darunter einige nennenswerte Indie-Titel. Ihr tretet im Spiel dem U.S. Forest Service bei und entschlüsselt einige Geheimnisse und mysteriöse Ereignisse.

Firewatch is coming to Nintendo Switch on December 17th! We'll be in the Americas, Europe, Australia, and Japan eShops. pic.twitter.com/BJvPnTd4KU

