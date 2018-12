Tekken 7 – Negan aus The Walking Dead im Trailer

Eine der bizarrsten Gaming-Ankündigungen letzter Zeit war, dass Negan aus der Serie The Walking Dead als spielbarer Kämpfer in Tekken 7 vorkommen wird. Nun gibt es einen knapp 4-minütigen Trailer, in dem der brutale Anführer der Savior-Bande vorgestellt wird. Gucker der Serie dürften beim Anschauen des Trailers eine Art Déjà-vu erleben.

Negan schwingt Lucille in Tekken 7

Die Szene im Trailer wurde fast 1 zu 1 aus der Serie genommen, in der Negan vorgestellt wird. Er tritt aus seinem Trailer und hält seinen Opfern eine Rede. Nur dass es sich diesmal um Kämpfer aus Tekken 7 handelt. Dann sehen wir einige Gameplayszenen, in denen Negan seinen Gegnern mit seinem Baseballschläger Lucille den Schädel einschlägt. Seine markanten Zitate dürfen dabei natürlich ebenfalls nicht fehlen. Negan wird im zweiten Season Pass von Tekken 7 erhältlich sein.

Quelle: allgamesdelta