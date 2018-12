Gewinnspiel – Wir verlosen zu Unknown User 2: Dark Web 1x die Blumhouse Horror-Collection (Blu-ray)

Mit Unknown User 2: Dark Web präsentiert der Produzent von Get Out, Happy Death Day und The Purge ein erschreckendes neues Kapitel der innovativen Unknown User-Reihe. Als der 20-Jährige Matias (Colin Woodell) einen Laptop in einem Café mitgehen lässt, muss er schnell feststellen, dass etwas mit diesem Gerät nicht stimmt. Denn während eines Skype-Spieleabends mit seinen Freunden entdeckt er versteckte Dateien im Zwischenspeicher und stellt diese wieder her – ein Fehler, den er schon bald bereut. Unwissentlich werden die Freunde in die Tiefen des Darknet gezogen und grausame Videos mit erschreckend realen Aufnahmen tauchen auf ihren Bildschirmen auf. Als sich plötzlich ein anonymer User einhackt, wird der Abend zum reinsten Horror. Die Freunde werden untereinander ausgespielt, all ihre Bewegungen beobachtet und die Spielregeln des Abends ganz neu definiert. Wie weit wird der Hacker gehen, um die Geheimnisse des Darknet zu schützen?

© 2018 Universal Pictures / Starttermin fürs Heimkino: 08. Dezember 2018

