Rocksteady – Neues Game ist definitiv nicht Superman

Die Gerüchte um das neue Spiel von Rocksteady, haben immer wieder den Namen Superman zum Inhalt gehabt. Jetzt gibt es endlich eine offiziell Stellungnahme.

Via Twitter bestätigte Co-Gründer und Game Director Sefton Hill, dass das Team aktuell tief in die Arbeit am kommenden Titel versunken ist und man daher nicht auf eine Ankündigung bei den Game Awards hoffen sollte. Darüber hinaus gab Hill endlich die Bestätigung, dass es sich bei dem Projekt nicht um ein Superman Spiel handelt. Die Gerüchte sprechen immer noch mehr für ein Games as Service Justice League Titel. Wir dürfen gespannt bleiben, was uns da in Zukunft erwartet.

Looking forward to #TheGameAwards this year! We’re still hard at work in our development bunker so don’t expect an announcement from @Rocksteadygames. When it’s ready to show, you’ll be the first to know. Spoiler: it’s not Superman

— Sefton Hill (@Seftonhill) 30. November 2018