Pokémon GO – Kommt das PVP-Feature noch dieses Jahr?

Das von Fans langerwartete PVP-Feature könnte bald endlich Einzug in den Mobile-Ableger Pokémon GO halten. Dies zumindest lassen neue Aussagen von Entwickler Niantic via Twitter hoffen.

PVP in Pokémon GO?

Auf diversen Social Media Auftritten des Mobile-Hits Pokémon GO ließ der Entwickler nun erste Informationen zu einem Kampf-System an die Öffentlichkeit. Dabei erklärt die Spieleschmiede, dass es “bald” soweit sein soll. Ein konkretes Releasedatum blieb man den Fans bislang allerdings schuldig. Später soll es nach den Angaben insgesamt drei verschiedene Ligen geben, in denen gegeneinander gekämpft werden kann. Diese sollen sich angeblich durch die Anforderung von WP-Punkten unterscheiden.

Bereits zuvor wurde durch diverse Niantic Mitarbeiter bekannt, dass das PVP-System noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Quelle: Screen Rant