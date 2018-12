Bethesda – Es wird einfach nur noch schlimmer

Bethesda schafft es auch weiterhin, Fans immer weiter zu verärgern. In dem Debakel um die Collectors Edition, wird es jetzt noch schlimmer.

Bethesda verschenkte versprochene Tasche

Käufer der Collectors Edition waren zurecht sauer, dass ohne Ankündigung die versprochene Canvas Bag gegen ein Nylonmodell ausgetauscht wurde. Als Entschuldigung sagte der Publisher, das man das benötigte Material nicht besorgen konnte und die Produktion auch zu teuer gewesen wäre. Zur Entschädigung bot man betroffenen Käufern 500 Atoms (Ingame Premiumwährung) an, mit denen man im Spiel aber so gut wie nichts anfangen kann. Jetzt wird es aber noch besser. Es wurde bekannt, dass auf einem Promoevent Taschen aus Leinen an Influencer verschenkt wurden. Es handelt sich dabei zwar um ein anderes Modell, aber offensichtlich gab es hier ja keine Materialprobleme. Bisher ist der Publisher eine Erklärung schuldig geblieben, warum man hier besagtes Modell der Tasche verschenken konnte, man aber zahlenden Käufern eine Billigversion untergeschoben hat.

Quelle: gamerant