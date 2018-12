Battlefield V – Nächster Patch soll Time-To-Kill optimieren

Der nächste Patch für Battlefield V steht bereits in den Startlöchern und soll sich vorrangig einem wichtigen Thema für die Community annehmen: Der Zeit bis zum Tod eines Spielers.

DICE erhöht Time-To-Kill

Abseits des geplanten Tides of War Events in der kommenden Woche, will Entwickler DICE auch einige Optimierungen am Multiplayer-Part von Battlefield V vornehmen. Laut einem Post auf Reddit habe man das Feedback der Community aufgenommen und ist sich durchaus darüber im Klaren, dass Spieler das Gefühl haben viel zu schnell zu sterben.

Demnach wären viele Spieler sehr frustriert über die Geschwindigkeit, mit der sie von anderen Spielern getötet werden. DICE selber verspricht Abhilfe und möchte natürlich einen Weg finden das Balancing zu verbessern:

“The first experiment we want to run is a TTK change that we will be closely measuring soon. This TTK experiment may take the following shape but may change as we’re still investigating how to approach. It may be proposed to players in-game by rolling out the new TTK changes globally to all players connecting to any server, while adding a new playlist accessible through the server browser where players can play the old (or as it is, current) TTK to compare the two experiences.”

Battlefield V - Standard Edition - [PlayStation 4] Der Zweite Weltkrieg, wie Sie ihn noch nie gesehen haben

Gewaltiger Multiplayer mit bis zu 64 Spielern

Das körperlichste Schlachtfeld aller Zeiten

Unerwartete Kriegsgeschichten

Seien Sie Teil von Tides of War

Quelle: Reddit