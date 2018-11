The Gardens Between – Xbox One-Portierung ab sofort erhältlich

Seit dem 20. September 2018 ist mit The Gardens Between ein spannender Puzzler für Nintendo Switch, PC sowie PlayStation 4 veröffentlicht worden. Nun ist eine weitere Plattform zum bereits bestehenden Portfolio hinzugekommen.

The Gardens Between ab sofort auf der Xbox One

In The Gardens Between übernehmt ihr die Kontrolle über die Zeit um den beiden Teenagern Arina und Frendt dabei zu helfen zahlreiche Rätsel zu lösen. Entwickler The Voxel Agents hat das Rästel-Indie-Projekt bereits auf diversen Plattformen veröffentlicht. Nun soll mit der Xbox One das Portfolio erweitert werden. Seit dem 29. November könnt ihr nun ebenfalls auf der Redmonder Heimkonsole auf den Indie-Titel zurückgreifen.

The Gardens Between kostet derzeit rund 19,99 Euro. Wer ein Abo des Xbox Game Pass besitzt, darf derzeit ebenfalls auf den Titel zurückgreifen.

Quelle: The Xbox Hub