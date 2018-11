EGX Berlin 2019 – Messe findet erst im November statt

Nachdem bereits am letzten Messetag auf den Bildschirmen zu sehen war, dass auch 2019 die EGX nach Berlin zurückkehren wird, wurde kurze Zeit später auch offiziell verkündet, dass es auch 2019 wieder losgeht. Nun wurde die offizielle EGX-Webseite aktualisiert und neben der Ankündigung, dass die EGX wieder zurück nach London gehen wird, steht das Datum der deutschen Ausgabe fest. Demnach findet die Messe nicht wie in diesem Jahr Ende September, sondern Anfang November 2019 stattfinden.

EGX Berlin 2019 findet am 01. November bis 03. November 2019 erneut statt

Die Stimmen zur ersten Ausgabe der EGX Berlin waren weitestgehend positiv. Aus diesem Grund findet die Messe auch 2019 wieder in Berlin statt. Wer also plant in die Hauptstadt zu reisen, sollte sich das erste Novemberwochenende freihalten, besser gesagt die Tage 01. November bis 03. November 2019. Die Location wird erneut Station Berlin sein, eine rechtzeitige Hotelbuchung sollte man also in Betracht ziehen. Auch wir waren von dem Event größtenteils begeistert, haben aber auch deutliche Optimierungen ausgesprochen. Wer unser Fazit verpasst hat, kann es hier noch einmal nachholen:

