Dragon Age – BioWare verspricht Ankündigung für Dezember

Kommt womöglich schon bald ein neuer Ableger der Dragon-Age-Reihe auf uns zu? BioWare gibt nun erste Hinweise auf ein vermeintlich neues Großprojekt.

Ankündigung im kommenden Monat

General Manager Casey Hudson verriet in einem aktuellen Blog-Eintrag weitere Details über die aktuellen Arbeiten von BioWare und gab auch einen kurzen Ausblick auf den kommenden Monat. Demnach habe das Studio in den nächsten 30 Tagen eine geheime Dragon-Age-Ankündigung vorzunehmen. Worum es sich dabei handelt, ist natürlich nicht bekannt.

“If you’ve been following these blogs, or myself and Mark Darrah on Twitter, you know we’re also working on some secret Dragon Age stuff. Dragon Age is an incredibly important franchise in our studio, and we’re excited to continue its legacy. Look for more on this in the coming month (though I won’t tell you where to look…)”, so Hudson.

Eine Ankündigung im Rahmen der in der nächsten Woche anstehenden Game Awards wäre sicherlich denkbar, hat BioWare doch bereits neues Material vom Shooter Anthem versprochen.

Quelle: blog.BioWare.com