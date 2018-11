The Crew 2 – Nächstes, großes Update steht in den Startlöchern

Spieler vom Rennspiel The Crew 2 dürfen sich im kommenden Monat über ein weiteres kostenloses Update freuen. Dieses soll unter anderem den neuen Modus Demolition Derby ins Spiel integrieren.

Demolition Derby ab kommenden Monat spielbar

In Demolition Derby geht es darum so viele Punkte zu sammeln wie möglich. Diese erhaltet ihr, wenn ihr andere Spieler beschädigt oder zerstört. Für den neuen Modus halten ebenfalls zwei neue Kurse Einzug in The Crew 2. In der Bonneville-Salzwüste und auf dem Tucson-Flugzeugfriedhof könnt ihr euren Zerstörungswahn demnächst freien Lauf lassen.

Abseits davon sollen ebenfalls neue Herausforderungen sowie die Möglichkeit zu einem Alpha Grand Prix mit dem Update Einzug halten. Das neue Update soll ab dem 5. Dezember für Playstation 4, Xbox One und PC zum kostenlosen Download bereit stehen.

Quelle: Gaming Age