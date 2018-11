Life is Strange 2 – Zweite Episode erscheint im Januar 2019

Die zweite Episode von Life is Strange 2 wird wohl doch noch etwas auf sich warten lassen. Wie die Entwickler nun offiziell bekannt gaben, ist die nächste Epdiose erst für das kommende Jahr angedacht.

Episode 2 erst im Januar 2019

Entwickler Dontnod Entertainment gab unlängst bekannt, dass Fans erst im Januar 2019 mit der zweiten Episode “Rules” von Life is Strange 2 rechnen können. Einen konkreten Termin nannte man in diesem Zusammenhang zwar nicht, versprach aber weitere Details Mitte Dezember zu enthüllen.

Über Tumblr verriet das Studio drüber hinaus, dass man einfach noch etwas mehr Zeit benötige um die gewohnt gute Qualität zu liefern, für die sie bekannt sind: “Die Life-is-Strange-Serie ist ein Projekt, das uns allen am Herzen liegt und [ein Projekt], dessen Entwicklung wir nicht überstürzen wollen, um den Maßstab für Qualität und emotionale Wirkung nicht zu verfehlen, den sie, unsere Spieler, verdienen. Deshalb haben wir bisher noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben – wir wollen sicherstellen, dass wir in der Lage sein werden, etwas zu veröffentlichen, auf das wir stolz sind und an das ihr euch mit Freude erinnern werdet.”

Quelle: Dualshockers