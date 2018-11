Devil May Cry 5 – Neue Collector’s Edition gelistet

Devil May Cry 5 steht bereits in den Startlöchern und soll im März des nächsten Jahres für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen. Fans dürfen sich ebenfalls über eine neue Collector’s Edition freuen, die nun Online aufgetaucht ist.

Das beinhaltet die Collector’s Edition:

Neben einer Kopie des Spiels enthält die neue Edition ebenfalls ein besonderen Pin, einen Sticker mit der Aufschrift “I Love Osaka” sowie ein Stoffprint im Devil May Cry-Stil. Als wirklich besonderes Schmankerl wird der Collector’s Box ebenfalls noch ein Repklikat des bekannten Devil May Cry Vans beinhalten. Leider sind zur Größe und Material noch keinerlei Informationen bekannt. Zudem wird die Collector’s Edition mit einem Artbook aufwarten, welches auch interessante Notizen und Informationen enthält.

Kostenpunkt hierbei soll sich bei 149,99 US-Dollar einpendeln.

Quelle: Amazon