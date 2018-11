Anthem – Closed Alpha Anmeldung verfügbar

EA startet den Push für Anthem und insbesondere Mass Effect Fans werden wohl interessiert sein. Ab heute könnt ihr euch für einen Vorgeschmack anmelden.

Anthem Closed Alpha Anmeldung ist jetzt verfügbar

Biowares Vorstoß in die Gefilde von Destiny und Warframe ist nur noch wenige Monate entfernt. Am 22. Februar soll das fertige Spiel in den Läden stehen. Doch bereits nächste Woche können sich Interessierte einen Platz in der Closed Alpha für PS4, Xbox One oder PC sichern. Dabei werden festgelegte Zeiten verfügbar sein. Wenn ihr also gern selbst mal vorab reinschauen und eine Runde spielen wollt, einfach schnell anmelden. Vielleicht sieht man sich ja in der Alpha.

Quelle: EA