The Legend of Zelda: Skyward Sword – Nintendo Switch-Fassung nicht in Arbeit

Zuletzt machte sich das Gerücht breit, dass The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Nintendo Switch noch einmal neu aufgelegt werden könnte. Dies hat Nintendo nun aber offiziell dementiert.

The Legend of Zelda: Skyward Sword erhält keine Neuauflage

Zuletzt gab Produzent Eiji Aonuma Grund zur Annahme, dass Nintendo an einer Umsetzung des Action-Titels Skyward Sword für die Nintendo Switch arbeitet. Aonuma fragte dabei gezielt das Publikum bei einem Konzert der Videospiel-Reihe, ob Interesse an einer Umsetzung für die Hybrid-Konsole bestehen würde. Nun äußerte sich Nintendo noch einmal offiziell zum Thema. Dabei ließ man verlauten, dass man derzeit kein solches Projekt bearbeiten würde. Pläne bezüglich einer solchen Umsetzung sollen zudem ebenfalls nicht bestehen.

Eine Portierung von The Legend of Zelda: Skyward Sword werden wir also vorerst nicht erhalten.

Quelle: Eurogamer