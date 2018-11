The Legend of Zelda: Skyward Sword – Switch-Fassung im Anflug?

Scheinbar steht ein weiterer Titel aus der The Legend of Zelda-Reihe für die Nintendo Switch in den Startlöchern. Dies zumindest lassen neue Aussagen von Produzent Eiji Aonuma vermuten.

The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Nintendo Switch?

Anlässlich eines Konzerts zur populären Action-Adventure-Reihe in Osaka meldet sich Eiji Aonuma, seines Zeichens Produzent des Nintendo-eigenen Franchises, zu Wort. Nachdem er die Bühne betrat stellte er die Frage, ob sich die anwesenden Fans nicht ebenfalls eine Switch-Portierung vom Ableger The Legend of Zelda: Skyward Sword wünschen würden. Konkreter ging dieser leider nicht auf seine Frage ein.

Ob sich derzeit also wirklich eine Neuauflage des einstigen Nintendo Wii-Titels in Arbeit befindet, ist noch nicht gänzlich bestätigt worden. Das Ganze scheint nach dem Teaser von Aonuma aber sehr wahrscheinlich.

Quelle: Nintendo Wire