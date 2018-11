Saints Row: The Third The Full Package – Switch Version Rating aufgetaucht

Ein ESRB Rating für Saints Row: The Third The Full Package ist aufgetaucht. Der schräge Titel scheint sich für einen Switch Release bereitzumachen.

Saints Row: The Third The Full Package kommt auf die Switch

Zuverlässig wie immer, hat Twitter User Wario64 ein neues Rating entdeckt. Diesmal für Deep Silvers verrückten Action Titel Saints Row. Die ESRB hat das Rating veröffentlicht, was zumindest einen nahen Release, wahrscheinlich macht. Der Titel ist nicht zuletzt durch seinen derben, nicht ganz jugendfreien Humor bekannt und beliebt geworden.

Saints Row: The Third – The Full Package (Switch) is ESRB rated pic.twitter.com/syyzygN2S0 — Wario64 (@Wario64) 26. November 2018

Quelle: @Wario64 via Twitter