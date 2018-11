Cyber Monday 26.11.2018 – Diverse Video Games Deals, Game of Thrones und viele Film / Serien reduziert

Der Black Friday ist Geschichte, heute ist Cyber Monday und die Angebote überhäufen sich was das Zeug hält. Der Hype aus den USA ist in Deutschland mittlerweile angekommen und somit bieten viele deutsche Einzelhändler und Onlineshops ebenfalls reduzierte Waren an. Amazon startete bereits letzten Montag mit ihren Angeboten, Media Markt und Saturn ziehen seit dem Wochenende nach. Wir haben für euch die besten Angebote zusammengefasst und zeigen euch, wo ihr am besten und günstigen bestellen könnt.

Konsolen und Bundles im Sonderangebot bei Amazon.de

PlayStation 4 ab 199,99€

Xbox One X 1TB – Fallout 76 Bundle Special Edition Weiß – 374€

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate für 47,99€

Xbox Game Pass | 12 Monate Mitgliedschaft für 59,99€

Videospiele im Sonderangebot bei Amazon.de

Diverse Video Games Deals

PlayStation Deals

Die Sims 4 für 19,99€

Die Sims 4 Add-ons ab 9,95€

Sid Meier’s Civilization VI ab 19,99€

Need for Speed: Payback für 19,99€

Call of Duty: Black Ops 4 Standard Plus Edition für 39,97€

Shadow of the Tomb Raider für 29,97€

Forza Horizon 4 für 34,99€

DIABLO III: Eternal Collection Nintendo Switch für 39,97€

World of Warcraft: Battle of Azeroth für 31,97€

Filme und Serien im Sonderangebot bei Amazon.de

Game of Thrones Staffeln ab 9,99€

Deadpool 2 Angebotstag

Serien, Steelbooks und Sondereditionen ab 7,97€

Sonstige Deals bei Amazon.de

Warehouse Deals mit 20% Rabatt

Harry Potter LEGO

Ravensburger Gesellschaftsspiele im Sonderangebot