Kill la Kill the Game: IF – Anime-Prügler kommt auch auf die Switch

Im September verkündete Arc System Works, unter anderem für Spiele wie Dragon Ball FighterZ verantwortlich, dass es ein Spiel zur beliebten Animeserie Kill la Kill geben wird. Der volle Titel lautet Kill la Kill the Game: IF und es soll irgendwann im nächsten Jahr erscheinen. Bisher war nur ein Release für die PS4 und den PC bekannt, nun gesellt sich jedoch eine weitere Konsole dazu.

In Kill la Kill the Game: IF wird auch auf der Switch geschnetzelt

Auch auf der Nintendo Switch könnt ihr im Anime-Prügler herumschnetzeln. Da Kill la Kill the Game: IF auf der abgedrehten Animeserie basiert, dürfte es sehr chaotisch werden. Arc System Works verkündete die Pläne zum Switch-Release an diesem Wochenende. Ein genaues Releasedatum gibt es bislang genauso wenig wie die Ankündigung, ob das Spiel auch bei uns im Westen erscheinen wird.

Quelle: Polygon