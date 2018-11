Unravel Yarny Bundle – Spielesammlung erscheint im Dezember

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft bekommen Fans des Wollmännchens Yarny nochmals Nachschub in Form einer neuen Spielesammlung.

Unravel und Unravel Two in einem Paket

Publisher Electronic Arts und Entwickler Coldwood Interactive bringen Anfang Dezember das sogenannte Unravel Yarny Bundle auf den Markt, das neben dem Erstling auch den Koop-Titel Unravel Two beinhaltet. Erscheinen wird die knuffige Spielesammlung am 7. Dezember für PlayStation 4 und Xbox One in einer schicken Retail-Fassung.

Im Fokus der beiden Puzzle-Plattformer steht dabei die Garnfigur Yarny, der komplett aus einen Faden besteht und diesen nutzt um Hindernisse zu überwinden. In Unravel Two wird Yarny dann von einem weiteren Wollmännchen unterstützt. Mittels lokalem Koop-Modus können dann sogar zwei Spieler gelichzeitg die kniffligen Rätsel lösen.

Quelle: Gamereactor