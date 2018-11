Darksiders III – Neuer Trailer unter dem Namen “Horse With no Name” veröffentlicht

Im kommenden Darksiders III wird Fury über ein eigenes Pferd namens Ramage verfügen. Das schwarze Pferd wird im aktuellen Trailer mit dem Song “Horse With no Name” von der Band America vorgestellt. In der Pressemitteilung heißt es zudem:

Manche von euch verbinden das originale Lied (von der Band America) mit Serien, Filmen oder Spielen (Breaking Bad, Parks and Recreation, The Simpsons, Six Feet Under, F.R.I.E.N.D.S., Air America, Hideous Kinky, The Trip, American Hustle, GTA San Andreas etc.). Manch einer erinnert sich bei dem Original an vergangene Tage seiner Jugend, Manch einer denkt bei dieser Version (von Michelle Branch und Patrick Carney) an die Serie BoJack Horseman. Manch einer, so hoffen wir, wird nach dem Schauen des Trailers dieses Lied mit der Geschichte von Fury verbinden.

Darksiders III im neuen Trailer kurz vor Release

Das Hack-‘n’-Slash-Actionadventure Darksiders III kehrt auf eine apokalyptische Erde zurück, auf der die Spieler in die Rolle von FURY schlüpfen. Ihre Aufgabe ist es, die Sieben Todsünden aufzuspüren und zu beseitigen. Das Spiel erscheint am 27. November 2018 für den PC, die PS4- und Xbox One -Familie.

Quelle: THQ Nordic via Pressemeldung