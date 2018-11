Cory Barlog – Nächstes Projekt soll God of War toppen

Das Entwickler unter sich, gerne mal über ihre noch geheimen Projekte sprechen ist nicht neu. Warcraft Director Duncan Jones teilte jetzt seine Meinung zu Barlogs neuem Projekt.

Warcraft Director Duncan Jones und der God of War Schöpfer, haben kürzlich ihre Onlinebekanntschaft in die reale verlegt. Nach dem Treffen tweetete Jones, dass jeder der glaube God of War sei Barlogs Meisterwerk, der solle sich auf das nächste Projekt gefasst machen. Wir wissen zwar, dass Kratos nächstes Abenteuer bereits in Arbeit ist, ob Jones aber wirklich von God of War 2 oder etwas ganz anderem gesprochen hat, wird wohl nur die Zeit zeigen.

On a positive note, @corybarlog turns out to be as sweet, thoughtful & intelligent as I’d grown to think he is from our online interactions. And if you think that God of War is his magnum opus, just you wait!

❤️✌

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) 21. November 2018