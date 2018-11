Agent – Take Two hat Marke aufgegeben

Nach der Ankündigung des Playstation exklusiven Rockstar Games Agent in 2009, hat man nie mehr echte Infos bekommen. Jetzt ist ganz Schluss.

Take Two gibt Agent Marke auf

Wie jetzt bekannt wurde, hat Publisher Take Two die Rechte an der Marke des exklusiven Playstation Titels auslaufen lassen. Auf der Seite des United States Patent and Trademark Office, kann man den neuen Eintrag sehen, der dem Running Gag nun ein Ende setzt. Der Begründung kann man entnehmen, warum die Rechte aberkannte wurden. Take Two hatte nach Benachrichtigung über das Auslaufen der Rechte, keine Gründe für deren Verlängerung oder weitere Nutzung angebracht und damit ist das Rockstar Projekt nun endlich Geschichte.

Quelle: USPTO