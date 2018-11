Warcraft – Blizzard arbeitet an Pokémon-GO-Kopie

Pokémon GO war ohne Zweifel einer der größten Erfolge im Mobile Gaming Sektor. Kein Wunder also, dass Entwickler wie Blizzard an diesen Erfolg anknüpfen wollen.

Pokémon GO im Warcraft-Universum

Wie Kotaku-Reporter Jason Schreier nun nämlich unlängst berichtete, arbeite das amerikanische Untenhenne neben Diablo Immortal auch an einem Mobile-Game zum Warcraft-Frabcsie, das spielerisch auf Pokemon GO basieren soll.

Schreier zufolge habe der Pokemon-GO-Hype auch vor Blizzard nicht Halt gemacht und einen Großteil der Mitarbeiter nachhaltig infiziert. Derzeit soll bereits ein kleines Team am Smartphone-exklusiven Titel arbeiten.

Als Lead Designer zeichnet sich derweil Cory Stockton verantwortlich, der zuvor verstärkt an WoW gearbeitet habe. Seiner Ansicht nach habe der neue Warcraft-Ableger mehr zu bieten als Pokemon GO, so setzte man beispielsweise auf komplett neue Singleplayer-Mechaniken.

Quelle: The Verge