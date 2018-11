Super Mario Odyssey – Zwei neue Items im Shop verfügbar

Es gibt zwei neue Items in Super Mario Odyssey, eines passend zur Jahreszeit, das andere einfach nur für die Nostalgie und großen Lacher. Der Weihnachtsmann-Anzug und die Weihnachstmann-Kappe, für 1000 bzw. 500 Münzen erhältlich, erscheint natürlich passend zur Weihnachtszeit. Das andere Item jedoch steht etwas mehr im Fokus aufgrund seiner lustigen Begebenheit.

Das andere Item im Shop ist die 8-bit-Kappe und sie kostet läppische 9999 Münzen. Sie verwandelt Mario in eine 8-bit-Version von sich selbst, welche in ihrer ikonischen Sprungposition feststeckt und nur so lustig durch die Level wackelt. Beide Items können nach dem Durchspielen des Spiels im Shop gefunden werden.

New special outfits have been added to #SuperMarioOdyssey! After you’ve finished the main story, check out the shop to find the Santa Hat & Santa Outfit and 8-Bit Mario Cap. pic.twitter.com/8fXDcCrhfZ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 22, 2018