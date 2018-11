Maxdome – Dauerhaft 4,99 € für Neukunden, Black Friday Aktion

Heute ist Black Friday und die Angebote überhäufen sich was das Zeug hält. Der Hype aus den USA ist in Deutschland mittlerweile angekommen und somit bieten viele deutsche Einzelhändler und Onlineshops ebenfalls reduzierte Waren an. Amazon startete bereits am Montag mit ihren Angeboten, Media Markt und Saturn ziehen seit Mittwoch nach. Wir haben für euch die besten Angebote zusammengefasst und zeigen euch, wo ihr am besten und günstigen bestellen könnt.

Maxdome dauerhaft für 4,99€ am Black Friday 2018

Hol‘ Dir den Stream Deal und erlebe 50.000 Filme & Serien ganz nach Deinem Geschmack. Nur bis Montag: Sichere Dir das maxdome Paket einen Monat kostenlos und danach für nur 4,99 € monatlich (statt 7,99 €). Schnell sein lohnt sich also, um das beste Angebot zu holen, welches es wohl je von Maxdome gab. 1 Monat kostenlos testen und dauerhaft sparen!

Werbung – Dieser Beitrag wurde aus Werbezwecken erstellt