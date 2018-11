Fortnite – Neues Skins von 8-jährigem Jungen schafft es ins Spiel

Es gibt einen neuen Skin für Fortnite, den “Tender Defender”. Dabei handelt es sich um ein Huhn mit Schneebesen als Spitzhacke. Es ist allerdings kein Crossover mit dem anderen Battle Royale-Riesen PUBG, wo es ja bei jedem Sieg ein Chicken Dinner gibt, sondern eine Fankreation eines 8-jährigen Jungen.

Vom reddit-Post bis zum richtigen Fortnite-Skin

Alles fing an, als der Vater des 8-jährigen Connor dessen Skizze eines Hühnerskins ins offizielle Fortnite-reddit postete mit der Bitte an Epic Games, diesen Skin doch vielleicht ins Spiel zu bringen. Nachdem mehrere Künstler Konzeptzeichnungen von diesem Skin machten, wurde der Traum shcließlicch wahr. Epic bringt den Tender Defender ins Spiel und erfüllt somit den größten Traum von Connor. Der konnte sich, so sein Vater, das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht wischen.

Get yolked 💪 The new Fowl Play Gear is available in the Item Shop! pic.twitter.com/7cYIjPAMaZ — Fortnite (@FortniteGame) November 23, 2018

Quelle: eurogamer