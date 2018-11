Fallout 76 – Leistungssteigerung Marke Eigenbau

Fallout 76 ist aktuell stark umstritten. Vielen Spielern stößt die Performance des Spiels sauer auf und auch in Sachen Comfort-Gaming gibt es den ein oder anderen Makel.

Modder verbessern Fallout 76

Mittlerweile gehört es leider schon zur Normalität, dass Spiele zu Release noch nicht vollkommen ausgereift sind. In den meisten Fällen kommen dann die allseits beliebten, jedoch ungeliebten Day One Patches zum Einsatz. Doch selbst nach diesen sind viele der Spiele immer noch in einem unfertigen Stadium oder bieten unzufriedenstellende Performance. An dem Punkt kommen Modder ins Spiel. Diese Softwareenthusiasten werkeln dann an dem Spiel und passen es ihren Vorstellungen nach an. Die Fallout-Reihe ist eigentlich für ihre weitgreifende Modding-Community bekannt. Doch für Fallout 76 wurde bisweilen noch kein Mod-Support offiziell gemacht. Dennoch haben sich einige Modder hingesetzt und an der Leistung und dem Komfort von Fallout 76 gearbeitet. Die Ergebnisse wurden dann auch ins Netz gestellt. Auch auf die Gefahr hin, von Bethesda als Cheater gesperrt zu werden. Denn als Online-Spiel hat Fallout 76 einen anderen Status, als seine Offline-Vorgänger. Doch bisher ist noch nicht bekannt, dass ein Spieler wegen Mods von Fallout 76 gesperrt wurde. Vielleicht nimmt Bethesda die Situation zum Anlass, um noch ein wenig an ihrem neusten Titel zu arbeiten.

