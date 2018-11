Battlefield V – Panzerfaust wird abgeschwächt

Die Panzerfaust im unlängst erschienenen Battlefield V brachte bereits unzählige Panzerliebhaber zur Weißglut. Entwickler DICE will der überstarken Waffe nun Einhalt Gebieten.

Mithilfe der Panzerfaust ist es bereits einzelnen Assault-Spielern in Battlefield V möglich Fahrzeuge problemlos zu zerstören. Dieser Umstand ist offenbar auch DICE bewusst, wie Multiplayer-Producer David Sirland nun via Twitter bestätigte. Demnach soll die Waffe bereits im nächsten Patch massiv generft werden. Wann dieser erscheint, verriet man jedoch nicht.

Sirland antwortete damit auf die Frage eines Fans, der sich sehr über die Strake der Panzerfaust ärgerte: “Denkt ihr darüber nach, die Panzerfaust anzupassen? Sie richtet im Vergleich zu anderen Explosivstoffen im Spiel lächerlich viel Schaden an, ist sogar stärker als die Panzergeschosse selbst. Ehrlich gesagt macht es die Panzer nutzlos, da ich mit zwei Schüssen von einem Assault-Spieler außer Gefecht gesetzt werde. Es scheint nicht sehr ausbalanciert zu sein.”

Yes. It's coming next patch

— David Sirland (@tiggr_) November 20, 2018