Steam – Herbst Sale 2018 geht an den Start

Die Vertriebsplattform Steam hat einmal mehr zum alljährlichen Herbst Sale ausgerufenen. Zahlreiche Spiele, Add-Ons und sogar Hardware sind ab sofort stark reduziert.

Tausende Spiele im Angebot

Der Steam Herbst Sale 2018 ist am gestrigen Abend offiziell mit sage und schreibe 14.000 reduzierten Artikeln an den Start gegangen. Schnäppchenjäger haben noch bis zum 27. November die Chance satte Rabatte einzuheimsen. Das Angebot ist dabei recht vielfältig und umfasst zum Beispiel GTA 5, Life is Strange 2, Dead Cells oder sogar das gesamte Fallout-Franchise.

Abseits davon lädt Valve auch in diesem Jahr dazu ein seine persönlichen Lieblingstitel für den Steam Award 2018 zu nominieren. Die Gewinner werden im Februar bekanntgegeben.

Quelle: Steam