Pokémon Let’s Go – Verkaufszahlen der Nintendo Switch steigen drastisch

Pokémon Let’s Go ist kaum einige Tage auf dem Markt und schon erreichen uns erste Erfolgsmeldungen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Das Rollenspiel mit Pokemon-GO-Anleihen stürmte die japanischen Verkaufscharts.

Switch-Verkäufe steigen deutlich

Die Retail-Versionen von Pokémon Let’s Go Pikachu und Evoli konnten sich allein in Japan seit offiziellem Verkaufsstart 661.240 Mal verkaufen und ließen damit Konkurrenten wie Fallout 76 weit hinter sich. Zum Vergleich: Der neuste Ableger der Fallout-Reihe konnte im Handel gerade Mal 73.489 Exemplare absetzen. Digitale Käufe wurden hier nicht berücksichtigt.

Parallel zur Veröffentlichung des Rollenspiels stiegen auch die Switch-Hardwareverkaufszahlen rasant an. Allein in der letzten Woche wurden rund 200.000 Exemplare verkauft, also gar das Vierfache im Vergleich zur Vorwoche.

