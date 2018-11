Pokémon GO – Neues legendäre Pokémon und vergangene Eventpokémon verfügbar

Es kommt mal wieder neuer Inhalt nach Pokémon GO . Zuerst erscheint nun in Raids das legendäre Pokémon Cresselia aus der 4. Generation. Dieses Psychopokémon wird bis zum 18. Dezember ein Raidboss sein, Niantic hat aber bereits öfter den Zeitraum verlängert. Dazu kommen noch einige Pokémon aus der Vergangenheit, die ihren Weg wieder zurück in die App finden.

Vergangene Event-Pokémon in Pokémon GO fangen

Gemeint sind die Pokémon, welche bisher nur während besonderen Community-Events verfügbar waren. Darunter sind einige Taschenmonster, welche in ihrer entwickelten Form spezielle Attacken lernen. Am Wochenende vom 30. November bis zum 3. Dezember werden folgende Pokémon mit ihren dazugehörigen Attacken vermehrt spawnen:

Bisasam, Endivie: Flora-Statue

Glumanda, Feurigel: Lohekanonade

Schiggy: Hydro Aquahaubitze

Pikachu: Surfer

Evoli: Zuflucht

Dratini: Draco Meteor

Voltilamm: Drachenpuls

Larvitar: Katapult

Tanhel: Sternenhieb

