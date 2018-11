Diablo – Neue Enthüllungen zu gecancelten Projekten

Nach dem Fiasko um Diablo Immortal auf der diesjährigen BlizzCon, kommen immer mehr Details ans Licht. Offenbar ging es heiß her in den letzen Jahren.

Zwei eingestellte Diablo Projekte wurden jetzt bekannt

In einem neuen Artikel, enthüllt Kotaku Redakteur Jason Schreier, das neben einer weiteren Expansion für den dritten Teil auch ein Diablotitel im Stil von Dark Souls gecancelt wurden. Noch bevor die Reaper of Souls Erweiterung erschien, hatte Blizzard das Spiel schon als Fehlschlag abgeschrieben. Auch war mit Projekt Hades ein Dark Souls like in Arbeit, dass aber ebenfalls schnell eingestellt wurde. In Folge von verstärktem Einfluss durch Activision sollen auch einige Mitarbeiter Blizzard verlassen haben. Activision will offenbar die Blizzard Studios vergrößern und deren Output erhöhen aber gleichzeitig auch Kosten so weit wie möglich reduzieren. Da passen Mobile Games perfekt ins Bild. Auch wenn ein vierter Teil in Arbeit ist, muss man sich fragen welche Auswirkungen die aktuellen Vorgänge haben werden.

Quelle: Kotaku