Black Friday Deals – PlayStation 4 DualShock 4 Wireless Controller für 39,99€

Werbung – Dieser Beitrag wurde aus Werbezwecken erstellt

Black Friday steht vor der Tür und die Angebote überhäufen sich was das Zeug hält. Der Hype aus den USA ist in Deutschland mittlerweile angekommen und somit bieten viele deutsche Einzelhändler und Onlineshops ebenfalls reduzierte Waren an. Amazon startete bereits am Montag mit ihren Angeboten, Media Markt und Saturn ziehen seit Mittwoch nach. Wir haben für euch die besten Angebote zusammengefasst und zeigen euch, wo ihr am besten und günstigen bestellen könnt.

PlayStation 4 DualShock 4 Wireless Controller für 39,99€

Heute gibt bei Amazon im Tagesangebot den PlayStation 4 DualShock 4 Wireless Controller für nur 39,99€ zu kaufen. Dabei stehen verschiedene Farben und Ausführungen zur Verfügung.

Alle Controller bei Amazon.de

Dualshock Controller in der 500 Million Limited Edition für 44,95€

PlayStation 4 - DualShock 4 Wireless Controller (schwarz) Ein neuer, hochsensibler SIXAXIS-Sensor ermöglicht eine erstklassige Bewegungssteuerung.

Die Dual-Analogsticks wurden verbessert und bieten eine größere Präzision, ein besseres Material auf den Oberflächen sowie eine verbesserte Form, um eine noch genauere Steuerung zu ermöglichen.

Die L2/R2-Tasten oben auf dem Controller wurden abgerundet und sind jetzt einfacher und flüssiger zu bedienen.

Eine neue "Options"-Taste kombiniert die Funktionen der "Select"- und "Start"-Tasten auf dem DualShock 4 zur Steuerung der Ingame-Menüs.

Fortnite Royale Bomber Outfit für 39,99€ plus Controller

Wer zudem noch im Fortnite Hype steht, bekommt für den selben Preis den DualShock Controller inkl. dem Skin Royale Bomber und 500 V-Bucks inklusive. Dazu müsst ihr lediglich bei Saturn.de eure Bestellung aufgeben, optional könnt ihr den Artikel auch im Markt danach abholen.

PlayStation 4 DualShock 4 Wireless Controller Schwarz V2 inkl. Fortnite Bundle für 39,99€

Außerdem erhaltet ihr aktuell das Fortnite: Deep Freeze Bundle für nur 21,89€ für die PlayStation 4. Somit war es noch nie günstiger zu haben und stellt den derzeitigen Bestpreis dar. Der Rabatt wird durch einen Gutschein unter dem Preis aktiviert und im Warenkorb am Ende der Bestellung abgezogen.