Street Fighter V – Prügelspiel erhält Kostüme aus Resident Evil

Street Fighter V trifft auf Resident Evil! Neue Kostüme für das renommierte Prügelspiel machen es möglich.

Neue Kostüme für eure Kämpfer

Eure Reken können sich ab sofort in schicke Gewänder aus dem Reisdent-Evil-Universum werfen. Dabei wurden im Speziellen Cammy, Kolin und Urien mit neuen Outfits bedacht. Während ihr Kolin in Ada’s Resident Evil 6 Outfit stecken könnt, steht für Cammy die Kleidung von Jill Valentine zur Verfügung, die ihr erstmals richtige Hosen verpasst. Darüber hinaus schlüpft Kämpfer Urien in die Rolle von Serienbösewicht Wesker.

Die neuen Kostüme stehen ab dem 27. November kostenfrei zum Download bereit. Die Street Fighter V: Arcade Edition ist bereits für Playstation 4 und PC erhältlich.

Quelle: GameInformer