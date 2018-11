Pokémon – Evoli bekommt ein eigenes Tamagotchi

In Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli könnt ihr euch derzeit erneut auf eine Reise durch Kanto machen. Im nächsten Jahr soll es dann zumindest eines der beiden Maskottchen auch in noch kleinerer Form geben. Bandai veröffentlicht nämlich in Japan ein Evoli-Tamagotchi. Somit könnt ihr das kleine Wesen, welches in der Let’s GO-Variante auf eurem Kopf sitzt, großziehen.

Pokémon wird seinem Namen “Pocket Monsters” gerecht

Zwar wird das Tamagotchi in zwei Varianten erscheinen, auf beiden könnt ihr jedoch nur Evoli großziehen. Ihr könnt es sogar, je nachdem wie ihr euch um es kümmert, in eine von seinen acht Entwicklungsstufen entwickeln lassen. Das Pokémon-Tamagotchi wird am 26. Januar nächsten Jahres in Japan erscheinen und 2,300 Yen (umgerechnet ca. 18€) kosten. Ob es auch bei uns erscheinen wird ist nicht bekannt.

Quelle: Polygon