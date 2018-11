Nintendo Switch – Neues Firmware-Update verbessert Stabilität

Nintendo hat ein neues Update für die Nintendo Switch veröffentlicht, das die Firmware auf Version 6.2.0 hievt.

Verbesserte Systemstabilität für die Switch

Das Update steht ab sofort kostenlos zum Download bereit und nimmt sich vor allem der Systemstabilität der Konsole an. So heißt es in den Patch-Notes: “Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität, um die Nutzererfahrung zu verbessern.” Konkrete Details verriet das japanisches Unternehmen hierzu allerdings nicht.

Der Download des Updates startet wie gewohnt vollkommen automatisch kann jedoch auch manuell in Angriff genommen werden. Die letzten größeren Anpassungen an der Firmware erfolgten erst im September als Nintendo deren Online-Abo für die Switch veröffentlichte.

Quelle: Eurogamer